Модрич — об отказе «Атлетико» от чемпионского коридора для «Реала»: это не интересует
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич не стал комментировать отказ «Атлетико» от чемпионского коридора в честь победы мадридского клуба в Примере.
«Этот вопрос нас не интересует. Не хочу говорить об этом в преддверии такого важного матча в «Манчестер Сити», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.
Ранее «Атлетико» сообщил, что футболисты команды не будут отдавать дань уважения игрокам «Реала» за досрочную победу в чемпионате Испании перед очной встречей. Напомним, 30 апреля, «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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