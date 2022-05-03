Модрич — об отказе «Атлетико» от чемпионского коридора для «Реала»: это не интересует

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не стал комментировать отказ «Атлетико» от чемпионского коридора в честь победы мадридского клуба в Примере.



«Этот вопрос нас не интересует. Не хочу говорить об этом в преддверии такого важного матча в «Манчестер Сити», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.



Ранее «Атлетико» сообщил, что футболисты команды не будут отдавать дань уважения игрокам «Реала» за досрочную победу в чемпионате Испании перед очной встречей. Напомним, 30 апреля, «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».

Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге: