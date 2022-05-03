Анчелотти: «Реал» может обыграть «Сити» за счёт индивидуальных качеств наших игроков

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». В первой встрече «Реал» проиграл со счётом 3:4.

«Завтра мы увидим отличную игру между двумя великими командами. Всякий раз, когда вы играете в полуфинале Лиги чемпионов, вы сталкиваетесь с тем, что не можете делать это только исходя из своей мотивации. Это важный компонент, но этого недостаточно.

Есть индивидуальные аспекты, чтобы выиграть Лигу чемпионов, требуется стечение обстоятельств. Если мы выиграем завтра, это произойдёт не потому, что мы мотивированы или из-за волшебной атмосферы, это будет из-за нашей коллективной приверженности и индивидуальных качеств наших игроков.

Наш подход к первому матчу был правильным, но нам нужно добавить больше качества и оказать на них давление. Нам нужно провести матч предельно собранно, и в нём, конечно, будут моменты, когда нам придётся играть ближе к своей штрафной», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ответный полуфинал ЛЧ «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.