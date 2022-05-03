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Де Брёйне: стабильность «Манчестер Сити» невероятна, но выиграть Лигу чемпионов сложно

Де Брёйне: стабильность «Манчестер Сити» невероятна, но выиграть Лигу чемпионов сложно
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Я ожидаю игру двух атакующих команд. Она будет отличаться от того, что мы видели на прошлой неделе. Конечно, мы надеемся завоевать трофей. Мы боремся много лет, у нас хорошо получается, но выиграть Лигу чемпионов сложно. Единственное, за что нас можно критиковать, так это за то, что мы до сих пор не выиграли этот турнир. Но наша стабильность невероятна. Мы должны сделать ещё один шаг вперёд.

Фил Фоден в этом сезоне великолепен. Я наблюдаю за ним с тех пор, как он был ещё мальчишкой. Да, он способен изменить ход предстоящей встречи», — приводит слова Де Брёйне Mundo Deportivo.

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