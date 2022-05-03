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«Блэкберн» стал первым клубом, организовавшим праздничную молитву на поле

«Блэкберн» стал первым клубом, организовавшим праздничную молитву на поле
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Английский «Блэкберн Роверс» стал первым футбольным клубом, который провёл на поле своего стадиона молитву по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Блэкберн Роверс».

На газоне «Ивуд Парка» собралось несколько сотен верующих. Молитва была проведена в честь окончания священного месяца Рамадан. На видео можно заметить, что примерно половина поля занята молитвенными ковриками и происходит проповедь.

В нынешнем сезоне «Блэкберн Роверс» после 45 сыгранных туров английского Чемпионшипа располагается на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 66 очков. В последнем, 46-м туре «Блэкберн Роверс» в гостях сыграет против «Бирмингема». В 44-м туре «Блэкберн» дома уступил «Борнмуту» со счётом 0:3.

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