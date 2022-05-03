Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола: «Ман Сити» будет играть как в первом матче с «Реалом». Приложим все усилия

Гвардиола: «Ман Сити» будет играть как в первом матче с «Реалом». Приложим все усилия
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«В одном матче доминировать могут обе команды. Мы стремимся стать победителями, во второй раз выйти в финал. Мы будем играть так же, как и в первом матче. Приложим все усилия. Иногда ты ошибаешься, а потом показываешь выдающуюся игру. Бывает и наоборот. Мы не должны оглядываться назад. Поможет ли нам опыт? Вопрос в том, чему научил этот опыт. Главное — не повторять прошлых ошибок, а в остальном никаких гарантий нет. Ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» — это отличное испытание, удача. Мы должны обрести себя, чтобы выйти в финал», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Новость по теме
Де Брёйне: стабильность «Манчестер Сити» невероятна, но выиграть Лигу чемпионов сложно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022