Гвардиола: «Ман Сити» будет играть как в первом матче с «Реалом». Приложим все усилия
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
«В одном матче доминировать могут обе команды. Мы стремимся стать победителями, во второй раз выйти в финал. Мы будем играть так же, как и в первом матче. Приложим все усилия. Иногда ты ошибаешься, а потом показываешь выдающуюся игру. Бывает и наоборот. Мы не должны оглядываться назад. Поможет ли нам опыт? Вопрос в том, чему научил этот опыт. Главное — не повторять прошлых ошибок, а в остальном никаких гарантий нет. Ответный матч на «Сантьяго Бернабеу» — это отличное испытание, удача. Мы должны обрести себя, чтобы выйти в финал», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
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