Агент Ткачёва рассказал о возможном продлении контракта полузащитника с «Арсеналом»
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Футбольный агент Владимир Дейнека, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Сергея Ткачёва, высказался о возможном продлении контракта его клиента с тульским клубом.
«Если «Арсенал» захочет его оставить и сделает предложение, то Сергей продолжить выступать за тульский клуб. Но всё зависит от условий, задач, кто будет тренером — то есть от множества факторов», — сказал Дейнека в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Ткачёв выступает за тульский «Арсенал» с 2017 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Тульский «Арсенал» в 27 встречах набрал 22 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
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