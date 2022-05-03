Агент Варелы рассказал, останется ли защитник летом в «Динамо»
Поделиться
Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы уругвайского защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы, сообщил, что его клиент останется в российском клубе.
«Гильермо остается в «Динамо». Клуб вёл себя и относился к нам всегда очень хорошо», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста. В нынешнем сезоне Варела принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
16:59
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:24
-
16:18
-
16:11
-
16:03
-
16:01
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:28
-
15:16
-
15:13
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:45
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:18
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:27
-
13:20
-
13:14
-
13:14
Партнерский контент