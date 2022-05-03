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Агент Варелы рассказал, останется ли защитник летом в «Динамо»

Агент Варелы рассказал, останется ли защитник летом в «Динамо»
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Агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы уругвайского защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы, сообщил, что его клиент останется в российском клубе.

«Гильермо остается в «Динамо». Клуб вёл себя и относился к нам всегда очень хорошо», — сказал Бентанкур в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста. В нынешнем сезоне Варела принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и отдал 2 результативные передачи.

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