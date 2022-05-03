Витория — о работе в «Спартаке»: это был горько-сладкий, странный опыт

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос, почему назвал работу в красно-белом клубе самой сложной в карьере.

«Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришёл с мыслью, что клуб снова будет побеждать, и мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это было серьёзное испытание, потому что мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо».

Однако начали возникать серьёзные проблемы: не было трансферов, и 7-8 важных людей покинули организационную структуру: спортивный директор, директор по коммуникациям. Непохоже, что именно так клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон.

Очень жаль, ведь это прекрасный клуб с замечательными болельщиками и футболистами», – приводит слова Витории Marca.