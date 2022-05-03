Витория — о работе в «Спартаке»: это был горько-сладкий, странный опыт
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос, почему назвал работу в красно-белом клубе самой сложной в карьере.
«Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришёл с мыслью, что клуб снова будет побеждать, и мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это было серьёзное испытание, потому что мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо».
Однако начали возникать серьёзные проблемы: не было трансферов, и 7-8 важных людей покинули организационную структуру: спортивный директор, директор по коммуникациям. Непохоже, что именно так клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон.
Очень жаль, ведь это прекрасный клуб с замечательными болельщиками и футболистами», – приводит слова Витории Marca.
Новость по темеРуй Витория поздравил «Спартак» со 100-летием
Комментарии
- 3 мая 2022
-
16:59
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:24
-
16:18
-
16:11
-
16:03
-
16:01
-
15:54
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:28
-
15:16
-
15:13
-
15:08
-
15:01
-
15:01
-
14:58
-
14:55
-
14:45
-
14:27
-
14:24
-
14:19
-
14:18
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:27
-
13:20
-
13:14
-
13:14
Партнерский контент