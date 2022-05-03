Алаба попал в заявку «Реала» на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». В список игроков попал защитник Давид Алаба, который накануне пропустил тренировку мадридской команды.



Заявка «Реала»: Куртуа, Лунин, Фуидиас, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Себальос, Камавинга, Бензема, Асенсио, Йович, Винисиус, Родриго, Мариано.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча, прошедшая в Манчестере (Англия), завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.