Агентство Дугласа Сантоса заявило, что игрок останется в «Зените», несмотря на бан России

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировали санкции УЕФА, принятые в отношении российских клубов.



«Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявили в агентстве TFM Agency в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, вчера, 2 мая, стало известно о том, что союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а также молодёжную сборную России от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.