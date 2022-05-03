Агентство Дугласа Сантоса заявило, что игрок останется в «Зените», несмотря на бан России
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В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировали санкции УЕФА, принятые в отношении российских клубов.
«Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявили в агентстве TFM Agency в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, вчера, 2 мая, стало известно о том, что союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а также молодёжную сборную России от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.
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