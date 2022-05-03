Экс-тренер сборной России: слова Чеферина оказались блефом. Будем жить надеждами

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил решение УЕФА отстранить Россию от участия в соревнованиях под своей эгидой на следующий сезон.

«Удивительное решение. После слов, которые произнёс главный человек в футбольной Европе Чеферин, появилась некая надежда — что мы будем играть. Его слова были правильными, что спорт вне политики. Я думал, что если человек такого калибра заявляет, то мы будем жить опять в футболе — полноценной жизнью, которая ушла от нас на некое время. Видимо, его слова оказались блефом. Конечно же, обидно и абсурдно, что мы опять находимся в том положении, в которое нас привели. Футбол для нас всех многое значит. Очень жалко, что всё так произошло. Будем жить надеждами», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.