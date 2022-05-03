Карло Анчелотти назвал футболиста, которого считает следующим обладателем «Золотого мяча»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий «сливочных» Карим Бензема станет следующим обладателем «Золотого мяча».



«Карима не нужно обучать или направлять. Карима нужно использовать. Он хорошо справляется без тренера, потому что он большой профессионал, скромный человек и прекрасный игрок.



Он выиграл много матчей для нас, он делал результат в этом сезоне. Сейчас он один из самых известных игроков мира, тем не менее он очень скромен. Думаю, в этом его сила.



Он выиграет «Золотой мяч». Но он выиграет не только благодаря себе, за него будет говорить то, что он выступает за сильный клуб», — цитирует Анчелотти Marca.



Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Француз выступает за мадридский клуб на протяжении 11 лет. В нынешнем сезоне 34-летний французский футболист принял участие в 30 матчах испанской Примеры, забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

Видеообзор матча 34-го тура Примеры «Реал» — «Эспаньол»:

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