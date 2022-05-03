Газизов ответил на вопрос, выгодно ли для «Уфы» отстранение клубов РПЛ от еврокубков

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможной выгоде для своего клуба от исключения российских команд из международных соревнований на сезон-2022/2023.

«Вижу ли я плюсы для «Уфы» во вчерашнем решении УЕФА, ведь РПЛ могут расширить и мы спасёмся от вылета? Провокационный вопрос. Вы не находите? Отлучение клубов от еврокубков – это разве хорошо?

Как нужно организовать обмен между РПЛ и ФНЛ? Пока вообще не знаю. Моё мнение ничего не решает. Вышестоящая организация решит всё. Моя позиция давно всем известна», — приводит слова Газизова «Спорт день за днём».

Вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.