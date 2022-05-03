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«Работа по трансферу Языджи идёт». В ЦСКА отреагировали на слова агента полузащитника

«Работа по трансферу Языджи идёт». В ЦСКА отреагировали на слова агента полузащитника
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова Адама Чебеджи, агента Юсуфа Языджи о том, что летом турецкий футболист будет находиться в расположении армейцев.

«Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остаётся без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации.

Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере. Работа идёт – и по Юсуфу, и по всем другим «контрактным вопросам», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ЦСКА арендовал 25-летнего Языджи у французского «Лилля» в зимнее трансферное окно до конца сезона. У армейцев есть право выкупа полузащитника за € 12 млн. В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 8 голов.

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