Александер-Арнольд: мотивирует шанс опередить Робертсона по числу голевых передач за сезон

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о своём одноклубнике и коллеге по амплуа Эндрю Робертсоне.

«Он набрал в форму в тот момент сезона, когда нам это было необходимо. Он показывает это на поле. Я думаю, это хорошо, когда мы с ним можем конкурировать.

Меня всегда мотивирует возможность опережать его по количеству голевых передач на пару штук. Ещё нас может догнать Мо Салах. Это небольшая головная боль для нас.

Если вы можете собрать столько классных игроков с подобными качествами в одной команде, это восхитительно! Я думаю, мы трое внесли наибольший вклад в плане обеспечения партнёров голевыми моментами. Так что можете ожидать, что сделаем ещё несколько до конца сезона», — приводит слова Арнольда официальный сайт «Ливерпуля».