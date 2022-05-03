Гвардиола — об Анчелотти: восхищаюсь им, он делает невероятную работу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» высказался о тренерской карьере наставника «сливочных» Карло Анчелотти.

«Я восхищаюсь им. Он тренировал во всех крупнейших футбольных странах, во многих командах с фантастическими игроками и везде делал невероятную работу.

Его стиль футбола очень хорош. Он особенный человек. При этом он очень спокойный, умеет контролировать свои эмоции, но его команды выражают их за него», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Завтра, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.