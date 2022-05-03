«МЮ» сделал предложение о трансфере форварду «Барсы». Контракт — от € 10 до 15 млн в год
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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает El Chiringuito TV.
По информации источника, «красные дьяволы» предложили форварду контракт с зарплатой от € 10 до 15 млн в год. Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» готов дать футболисту контракт, по которому его зарплата будет составлять € 17 млн в год чистыми.
Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дембеле сыграл в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач.
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