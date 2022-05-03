Де Брёйне: победа в Лиге чемпионов может изменить отношение к «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне рассказал о том, как на «горожан» может повлиять победа в Лиге чемпионов.



«Я думаю, это может изменить отношение к команде. Как игроки мы хотим выигрывать титулы, в том числе трофей Лиги чемпионов. То, что на протяжении многих лет мы боролись за победу в ЛЧ и добирались до решающих стадий, говорит о том, что мы неплохо работаем.



Это еврокубок, здесь очень высокий уровень, поэтому выиграть данный турнир очень тяжело. Но, если оглянуться назад, мы хорошо выступили. Мы ещё не выигрывали Лигу чемпионов, но победа может изменить существующий нарратив», — цитирует Де Брёйне ESPN.



Завтра, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.