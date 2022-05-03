Руй Витория: горжусь всем карьерным путём, который прошёл

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался по поводу своего карьерного пути.

«Как я прошёл такой карьерный путь от низших дивизионов до серьёзных клубов? Это было непрерывное обучение, которое подготовило меня к достижению самого высокого уровня. В любительском футболе нужно делать всё: записывать какие-то моменты в компьютер, подготавливать видео с анализом и так далее.

Преодолевая трудности, ты совершенствуешься как игрок и как тренер. Никто не рождается полностью готовым к какой-то деятельности. Горжусь всем карьерным путём, который я прошёл», – приводит слова Витории Marca.

Напомним, Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Сменщиком португальца на тренерском мостике красно-белых стал итальянец Паоло Ваноли.