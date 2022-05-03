Руй Витория: горжусь всем карьерным путём, который прошёл

Бывший главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался по поводу своего карьерного пути.
«Как я прошёл такой карьерный путь от низших дивизионов до серьёзных клубов? Это было непрерывное обучение, которое подготовило меня к достижению самого высокого уровня. В любительском футболе нужно делать всё: записывать какие-то моменты в компьютер, подготавливать видео с анализом и так далее.
Преодолевая трудности, ты совершенствуешься как игрок и как тренер. Никто не рождается полностью готовым к какой-то деятельности. Горжусь всем карьерным путём, который я прошёл», – приводит слова Витории Marca.
Напомним, Витория возглавлял «Спартак» с мая по декабрь 2021 года. Сменщиком португальца на тренерском мостике красно-белых стал итальянец Паоло Ваноли.
- 3 мая 2022
-
20:02
-
19:59
-
19:46
-
19:41
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:37
-
18:20
-
18:08
-
17:55
-
17:49
-
17:48
-
17:40
-
17:25
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:50
-
16:40
-
16:36
-
16:24
-
16:18
-
16:11
-
16:03
-
16:01