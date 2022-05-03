Гвардиола: не гарантирую, что завтра на поле появятся те же игроки, что и в первом матче

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможные различия в составе «горожан» перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» по сравнению с первой игрой.

«Нет никакой гарантии, что завтра на поле появятся те же парни, что и в первом матче. Я не знаю, что будет завтра. Мы постараемся выиграть матч с 11 лучшими в составе. Мы проанализировали прошлый матч, есть вещи, которые нам стоит улучшить перед ответной игрой, и мы сделали это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Завтра, 4 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.