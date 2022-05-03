Стали известны судейские назначения на матчи 28-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 28-го тура РПЛ сезона-2021/2022.
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев.
«Урал» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Игорь Князев; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Игорь Синер.
«Зенит» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Михаил Иванов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Антон Фролов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.
«Нижний Новгород» – «Ахмат»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Алексей Тюмин.
ЦСКА – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
«Уфа» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Андрей Бутенко.
- 3 мая 2022
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