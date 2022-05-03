Защитник «Челси» заключит контракт с «Барселоной» на пять лет. Зарплата — € 5 млн в год

Стали известны условия личного соглашения защитника лондонского «Челси» Андреаса Кристенсена с каталонской «Барселоной».
Как сообщает AS, контракт датчанина с каталонцами будет рассчитан на пять лет. По нему зарплата Кристенсена составит около € 5 млн в год чистыми. Отмечается, что защитник перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента после окончания сезона-2021/2022.
Напомним, Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 18 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кристенсена составляет € 35 млн.
Видеообзор матча 34-го тура Примеры «Барселона» — «Мальорка»:
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