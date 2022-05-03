Советник Федуна Франко Камоцци: «Спартаку» нужно организовать чемпионский коридор «Зениту»

Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о том, что красно-белые должны организовать чемпионский коридор для «Зенита».

«Безусловно, «Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами «Зенита». Вы должны уважать своих противников. Всё время.



Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между «Интером» и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».