Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егорычев: «Урал» не думает о том, чтобы отправить «Спартак» в зону переходных матчей

Егорычев: «Урал» не думает о том, чтобы отправить «Спартак» в зону переходных матчей
Комментарии

Футболист «Урала» Андрей Егорычев высказался перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 7 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«У «Спартака» хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжёлая игра у нас с ними. Посмотрим, как всё сложится.

Есть ли желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей? Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше. Я всё время верил, что мы можем показать свои сильные качества и лучше играть. Так что для меня неудивительно, что мы выиграли последние два матча, перестроившись на новую схему. Я верил, что мы можем вылезти из тяжёлой ситуации. Дай бог, получится в итоге избежать вылета», — приводит слова Егорычева интернет-портал «Известия».

7 вещей, которые могут случиться в РПЛ впервые. «Спартак» и «Рубин» установят антирекорды? 7 вещей, которые могут случиться в РПЛ впервые. «Спартак» и «Рубин» установят антирекорды?
«Спартак» идёт на антирекорд. Сколько нужно очков, чтобы избежать стыков? «Спартак» идёт на антирекорд. Сколько нужно очков, чтобы избежать стыков?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022