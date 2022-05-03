Егорычев: «Урал» не думает о том, чтобы отправить «Спартак» в зону переходных матчей

Футболист «Урала» Андрей Егорычев высказался перед матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 7 мая, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«У «Спартака» хорошая команда. Да, они идут не очень хорошо, но будет тяжёлая игра у нас с ними. Посмотрим, как всё сложится.

Есть ли желание отправить «Спартак» в зону переходных матчей? Мы не думаем об этом. Думаем о себе, как подняться выше. Я всё время верил, что мы можем показать свои сильные качества и лучше играть. Так что для меня неудивительно, что мы выиграли последние два матча, перестроившись на новую схему. Я верил, что мы можем вылезти из тяжёлой ситуации. Дай бог, получится в итоге избежать вылета», — приводит слова Егорычева интернет-портал «Известия».