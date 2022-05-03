Генич — о конфликте с Дзюбой: с точки зрения маркетинга лучше истории не придумать

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе на фоне их конфликта вокруг спора о голах другого форварда сине-бело-голубых Ивана Сергеева.
«Спокойно посмотрел матч, уже пошёл спать — и начал разрываться телефон. А я студию с Дзюбой не видел. Не хочу ругаться, но сказать, что я в шоке – не сказать ничего.
То, как историю подаёт Артём… Мне говорят – зачем это надо было выносить? Я 10-15 лет работаю в РПЛ, общался с Артёмом более 10 раз – у кромки поля, в самолёте. И когда мне говорят, что я что-то вынес и поставил Артёма в неудобное положение, хочется ответить – за эти годы не рассказал никому и ничего из того, что Дзюба мне как человек-острослов говорил.
Знаю, что можно, а что нельзя говорить. Эта история не скандальная. Когда мы говорим о том, что с точки зрения маркетинга российскому футболу нужны фишки, лучше этой истории не придумать», — цитирует Генича «РБ Спорт».
- 3 мая 2022
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