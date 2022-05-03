Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

El Nacional: Месси пригрозил покинуть «ПСЖ», если клуб подпишет Роналду

El Nacional: Месси пригрозил покинуть «ПСЖ», если клуб подпишет Роналду
Комментарии

Нападающий Лионель Месси ставит под сомнение своё будущее в «Пари Сен-Жермен». Аргентинец пригрозил руководству, что покинет команду, если парижане не откажутся от идеи подписания Криштиану Роналду, информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, Роналду сомневается в амбициозности «Манчестер Юнайтед» и готов сменить клубную прописку. Президент «ПСЖ» уже связался с португальцем и предложил ему сотрудничество. Криштиану не против играть за парижан в связке с Лионелем Месси, но аргентинца не устраивает такой вариант.

Отмечается, что президент «Пари Сен-Жермен» также заявил Лионелю Месси о нежелании расставаться ближайшим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Месси провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач.

Лео Месси показал магию точности и забил в корзину 3 из 3. Или это фейк? Видео Лео Месси показал магию точности и забил в корзину 3 из 3. Или это фейк? Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022