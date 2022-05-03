El Nacional: Месси пригрозил покинуть «ПСЖ», если клуб подпишет Роналду

Нападающий Лионель Месси ставит под сомнение своё будущее в «Пари Сен-Жермен». Аргентинец пригрозил руководству, что покинет команду, если парижане не откажутся от идеи подписания Криштиану Роналду, информирует El Nacional.
Согласно сведениям источника, Роналду сомневается в амбициозности «Манчестер Юнайтед» и готов сменить клубную прописку. Президент «ПСЖ» уже связался с португальцем и предложил ему сотрудничество. Криштиану не против играть за парижан в связке с Лионелем Месси, но аргентинца не устраивает такой вариант.
Отмечается, что президент «Пари Сен-Жермен» также заявил Лионелю Месси о нежелании расставаться ближайшим летом.
Напомним, в нынешнем сезоне 34-летний Месси провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач.
- 3 мая 2022
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