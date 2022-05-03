Генич заявил, что готов извиниться перед Дзюбой за оскорбления в его адрес

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что готов извиниться перед нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой за оскорбления в его адрес на фоне их спора.



«У нас хорошие отношения были с Дзюбой. По старому номеру я у Дзюбы заблокирован, в соцсетях заблокирован. Нашёл новый номер Артёма и написал ему сообщение. Молчание. На следующий день ещё раз пишу. Не отвечает. Звонить я не стал.



Ребят из Петербурга встретил, попросил, чтобы Артём вышел на связь. Я рассказал о споре – был такой спор, Дзюба проспорил. И когда он выступил, меня трясло. Тьфу, ужас!

Я извиняюсь перед аудиторией – готов и перед ним, что его обозвал, на оскорбления переходить нехорошо. Было сказано на эмоциях. Но то, как он себя повёл, как он сказал – увы. Мог это сделать так, как умеет, с юмором. Жёлтым журналистом я бы был, если бы после каждого с ним разговора всё бы выносил на публику. А это был просто шутливый спор. Мне интересно – если бы проиграл я, он бы вышел на связь?» — цитирует Генича «РБ Спорт».



Ранее Генич рассказал, что поспорил с Дзюбой на дне рождения Леонида Слуцкого касательно результативности Ивана Сергеева. Артём тот спор проиграл, после чего якобы добавил Генича в чёрный список. Дзюба позднее заявил, что никакого спора не было, и назвал комментатора «жёлтой прессой».