Терюшков: вряд ли в судейской Габулов говорил арбитрам жуткие вещи

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об эпизоде с заходом генерального директора клуба Владимира Габулова в комнату арбитров после матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Я видел, что в протоколе отмечены действия Габулова. Но больше сказать особо ничего не могу. Странно будет, если за данное деяние оставят зрителей без интересной игры. Поэтому пусть решает дисциплинарный комитет относительно той меры, которая может быть применена. Я знаю Владимира Борисовича достаточно давно. Вряд ли он какие-то жуткие вещи говорил. Эмоции после матча могут быть всегда. И у Сергея Николаевича, я извиняюсь, если он чудака назвал чудотворцем! Судья должен радоваться тому, что Юран назвал его так», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.