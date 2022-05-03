Эмери: нам предстоит обыграть «Ливерпуль» в два мяча, это никому не удавалось в этом году

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала с «Ливерпулем».
«Мы должны найти преимущества в нашей игре по сравнению с прошлым матчем. Мы должны сделать то, чего ещё никому не удавалось в этом году: обыграть «Ливерпуль» более чем на два гола. Мы должны найти больше слабых мест, чем удалось другим командам. Будет сложно, но мы работаем над этим и постараемся этого добиться», — цитирует Эмери официальный сайт «Вильярреала».
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 3 мая, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, Испания. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первый матч закончился победой «Ливерпуля» со счётом 2:0.
- 3 мая 2022
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