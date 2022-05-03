Салихова: «Спорт вне политики!» кричат те, в чьей стране несменяемый футбольный гегемон

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении российских команд от еврокубков на сезон-2022/2023.



«Для российских спортсменов захлопнули все окна и двери так громко, что пошатнулась, накренилась вся конструкция дворца спорта. Но что мы видим? Вместо того чтобы оперативно начать действовать и спасать то, что ещё возможно спасти, РФС подаёт безумную заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032.



Видимо, сильно верили, что «Газпром», который с 2012 года выплачивал УЕФА сотни миллионов евро спонсорских денег, поможет. Или хотя бы обеспечит место «Зениту» в еврокубках. Удалось договориться лишь о финале Лиги чемпионов в Питере (именно в Питере, а не в «Лужниках» – немаловажная деталь), но и там обломалось.



А если б эти полмиллиарда евро были вложены в детско-юношеский спорт, в академии и развитие тренерской школы, строительство полей и манежей? Удивительно, но бюджетное «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем вся система газового магната!



«Спорт вне политики!» кричат те, в чьём государстве несменяемый футбольный гегемон. И не надо сейчас ставить в пример «Баварию». Благодаря «Баварии» другие команды Бундеслиги выходят в Лигу чемпионов и Лигу Европы напрямую, а бывшие тренеры «Баварии» тренируют лучшие клубы мира.



При всем уважении к личности Семака и его тренерскому таланту он далеко не нарасхват в Европе, в отличие от немецких тренеров», — написала Салихова в блоге на Sports.ru.



Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.