Салихова: удивляют те, кто выступают за расширение РПЛ. Пример «Тамбова» не вразумляет

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о перспективах российского футбола.
«Меня удивляют те, кто выступают за расширение лиги. Примеры «Тамбова» не вразумляют совершенно. Единственная возможность не допустить деградации российского футбола – это сокращение лиги до 12 команд и игра в четыре круга.
Но могу поспорить, что примут прямо противоположное решение. И конкретных мер по поддержке российского футбола своевременно так и не будет. Ведь у любого апокалипсиса есть свои всадники», — написала Салихова в своей колонке на Sports.ru.
Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 3 мая 2022
-
21:42
-
21:41
-
21:27
-
21:26
-
21:15
-
21:10
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:48
-
20:43
-
20:41
-
20:40
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:02
-
19:59
-
19:46
-
19:41
-
19:41
-
19:39
-
19:35
-
19:25
-
19:22
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:37
-
18:20