Салихова: удивляют те, кто выступают за расширение РПЛ. Пример «Тамбова» не вразумляет

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о перспективах российского футбола.



«Меня удивляют те, кто выступают за расширение лиги. Примеры «Тамбова» не вразумляют совершенно. Единственная возможность не допустить деградации российского футбола – это сокращение лиги до 12 команд и игра в четыре круга.



Но могу поспорить, что примут прямо противоположное решение. И конкретных мер по поддержке российского футбола своевременно так и не будет. Ведь у любого апокалипсиса есть свои всадники», — написала Салихова в своей колонке на Sports.ru.



Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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