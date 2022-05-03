Юрген Клопп: Кейта никогда не сомневался, что восстановится, он выдающийся игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нынешней форме полузащитника мерсисайдцев Наби Кейты.

«Эта форма должна у него оставаться как можно дольше, это важно, это ключевой момент. Если у вас есть талант и набор навыков Наби Кейты, но вы не играете, то эти навыки никто не увидит. Если вы потом вернётесь не в лучшей форме, всё такое, это нормально с точки зрения физической формы. Игрок никогда не сомневался, ни на секунду, что восстановится, потому что он выдающийся. Хорошо, что он теперь может играть.

Это хороший вариант, очень хороший вариант в полузащите. Он играл на выходных, очевидно, у него была действительно неплохая игра, так что посмотрим, сколько времени он получит в предстоящем матче», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».