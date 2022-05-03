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Салихова — о Дзюбе: удивительно, что лучший нападающий «Зенита» — воспитанник «Спартака»

Салихова — о Дзюбе: удивительно, что лучший нападающий «Зенита» — воспитанник «Спартака»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, назвала Артёма Дзюбу лучшим нападающим и главным инфоповодом «Зенита». Напомним, 33-летний форвард является воспитанником красно-белых.

«Чемпионство «Зенита» легко снимается с повестки любым перформансом Дзюбы: в прошлом году феерил в костюме Дэдпула, в этом – спор с Геничем. Удивителен тот факт, что лучшим нападающим «Зенита» является воспитанник «Спартака», он же – их главный инфоповод. Дзюба в медиаполе отрабатывает лучше, чем целый «Газпром-медиа». Видимо, есть в тарасовском борще тот секретный, недоступный для всех ингредиент», — написала Зарема Салихова в своей авторской колонке на Sports.ru.

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