Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино нет в числе номинантов на приз лучшему тренеру Лиги 1. Его «ПСЖ» выиграл турнир

Почеттино нет в числе номинантов на приз лучшему тренеру Лиги 1. Его «ПСЖ» выиграл турнир
Комментарии

Французская Лига 1 в своих социальных сетях опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру нынешнего сезона.

Примечательно, что среди номинантов нет наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, хотя его команда досрочно выиграла чемпионат Франции.

Пятёрка претендентов на приз лучшему тренеру сезона в Лиге 1 выглядит следующим образом: Хорхе Сампаоли («Марсель»); Бруно Женезио («Ренн»); Антуан Комбуаре («Нант»); Кристоф Галтье («Ницца»); Жюльен Стефан («Страсбург»).

После 35 сыгранных туров в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 79 очков. Вторым идёт «Марсель» Сампаоли, у провансальской команды 65 очков. На третьем месте – «Ренн» (62).

Новость по теме
«ПСЖ» готов уволить Маурисио Почеттино в конце сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022