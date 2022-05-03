Почеттино нет в числе номинантов на приз лучшему тренеру Лиги 1. Его «ПСЖ» выиграл турнир

Французская Лига 1 в своих социальных сетях опубликовала список претендентов на приз лучшему тренеру нынешнего сезона.



Примечательно, что среди номинантов нет наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, хотя его команда досрочно выиграла чемпионат Франции.



Пятёрка претендентов на приз лучшему тренеру сезона в Лиге 1 выглядит следующим образом: Хорхе Сампаоли («Марсель»); Бруно Женезио («Ренн»); Антуан Комбуаре («Нант»); Кристоф Галтье («Ницца»); Жюльен Стефан («Страсбург»).



После 35 сыгранных туров в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 79 очков. Вторым идёт «Марсель» Сампаоли, у провансальской команды 65 очков. На третьем месте – «Ренн» (62).

Новость по теме «ПСЖ» готов уволить Маурисио Почеттино в конце сезона