Клопп: Эмери наверняка успел приспособиться к нашему стилю за это время

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался, повлияет ли на ход предстоящего ответного матча 1/2 финала ЛЧ с «Вильярреалом» наличие большего опыта в финальных стадиях Лиги чемпионов у его подопечных.

«Да, зрелость и опыт очень важны, но опять же это не единственная решающая вещь. Вы можете быть старым и знать всё о футболе, но вы больше не можете в него играть, так что это не поможет. Всё, чем мы являемся, потребуется в предстоящем матче. Вот и всё. Мы должны быть готовы играть в игру топ-уровня.

Они будут сильно прессинговать, будут стараться играть намного больше в открытый футбол, чем мы позволили им в первой игре. Я почти уверен – из-за того что, он поменял восемь игроков, а ещё двое сыграли 45 минут в игре чемпионата – вчера у них была нормальная тренировочная сессия, так что Унаи наверняка постарается приспособить кое-что к нашему стилю за это короткое время. Так что будет действительно интересно, однозначно. Как я уже сказал, опыт важен, но это не единственная вещь», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».