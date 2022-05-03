Модрич: Анчелотти — один из величайших тренеров в истории футбола

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о главном тренере команды Карло Анчелотти.



«Если бы потребовалось выделить одно качество Анчелотти, какое бы я выбрал? Только одно назвать сложно. Он вернулся и дал команде веру. На мой взгляд, он один из величайших тренеров в истории футбола.



Мы были очень рады, когда узнали о его возвращении. Нам очень понравилось то, как он работал в прошлый раз. Я бы отметил то, как он управляет командой», — цитирует Модрича AS.



Анчелотти впервые возглавил мадридскую команду в 2013 году. Он отработал в Испании два года и выиграл вместе с «Реалом» четыре трофея. В 2021 году итальянский специалист вновь был назначен главным тренером «Реала». В нынешнем сезоне «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

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