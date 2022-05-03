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Артём Дзюба опубликовал поздравление с чемпионством «Зенита»

Артём Дзюба опубликовал поздравление с чемпионством «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал поздравление с чемпионством сине-бело-голубых.

«Поздравляю с чемпионством!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с вручения наград.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги. Примечательно, что чемпионство сезона-2021/2022 стало для «Зенита» четвёртым золотом чемпионата России подряд.

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