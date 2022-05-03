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«Челси» рассматривает защитника «РБ Лейпциг» в качестве замены Рюдигеру и Кристенсену

«Челси» рассматривает защитника «РБ Лейпциг» в качестве замены Рюдигеру и Кристенсену
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Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 20-летнего игрока заинтересован лондонский «Челси», сообщает Goal.com.

По информации источника, «аристократы» видят в хорватском футболисте того, кто может заменить защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которые летом покинут клуб на правах свободного агента.

Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с июля 2021 года, куда перешёл из загребского «Динамо» за € 18,8 млн. Контракт хорватского игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Гвардиол сыграл в 29 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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