Названы номинанты на звание лучшего игрока сезона во Франции. Месси и Неймара нет в списке

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) опубликовал на официальном сайте список претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/2022 в Лиге 1.



За звание лучшего футболиста нынешнего розыгрыша чемпионата Франции поборются: Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Димитри Пайет («Марсель»), Лукас Пакета («Лион») и Мартен Терье («Ренн»).



Отметим, что в списке отсутствуют нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар.



После 35 сыгранных туров в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 79 очков. Вторым идёт «Марсель» Сампаоли, у провансальской команды 65 очков. На третьем месте – «Ренн» (62). «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции.