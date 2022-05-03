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Названы номинанты на звание лучшего игрока сезона во Франции. Месси и Неймара нет в списке

Названы номинанты на звание лучшего игрока сезона во Франции. Месси и Неймара нет в списке
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Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) опубликовал на официальном сайте список претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/2022 в Лиге 1.

За звание лучшего футболиста нынешнего розыгрыша чемпионата Франции поборются: Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Димитри Пайет («Марсель»), Лукас Пакета («Лион») и Мартен Терье («Ренн»).

Отметим, что в списке отсутствуют нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар.

После 35 сыгранных туров в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав 79 очков. Вторым идёт «Марсель» Сампаоли, у провансальской команды 65 очков. На третьем месте – «Ренн» (62). «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции.

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