«Выдуманный пенальти в ворота «Динамо». Судья Федотов — о работе рефери на игре с «Уралом»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Урал» (2:3).

«Можно было сказать, что Кукуян хорошо провёл работу, если бы не один эпизод на 84-й минуте. Тот вариант, когда судьям говорят: включайтесь в начале и не выключайтесь до конца. Был выдуманный 11-метровый в ворота «Динамо». Не уровень Кукуяна назначать такие удары, когда у Скопинцева рука была прижата к телу.

Правильное решение — продолжить игру. Арбитр же назначил 11-метровый удар, показал вторую жёлтую игроку «Динамо». VAR вмешался, три секунды посмотрел — матч продолжился. Соответственно, Кукуян отменил вторую жёлтую карточку и вернул Скопинцева», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.