Продажа «Челси» на грани срыва. Абрамович требует £ 1,5 млрд, которые дал в долг клубу

Сделка по продаже лондонского «Челси» находится на грани срыва, сообщает Sky Sports.



По информации источника, владелец синих Роман Абрамович требует вернуть ему £ 1,5 млрд (€ 1,785 млрд), которые были даны клубу в долг через материнскую компанию Fordstam Limited. Правительство Великобритании не хочет, чтобы российский бизнесмен получил деньги от продажи «Челси».



Поскольку последнее слово при выборе покупателя остаётся за Абрамовичем, заключение сделки находится под вопросом.



Ранее стало известно, что на приобретение «Челси» претендуют британский бизнесмен Джим Рэтклифф, совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли и консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

Новость по теме Деньги от продажи «Челси» могут пойти на развитие массового футбола в Великобритании