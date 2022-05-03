«Может быть — да, может быть — нет». Де Брёйне — о том, сделал ли его Гвардиола лучше

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о влиянии главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы на его карьеру.



«Трудно сказать. Может быть — да, может быть — нет. Очевидно, что он помог мне достичь прогресса в разных направлениях, но трудно сказать, случилось ли бы это с другими тренерами.



Он проделал большую работу со мной и командой, чтобы добиться успеха. Но игроки очень много работают, чтобы достичь этого. Если вы не хотите слушать или много работать, вы не станете лучше. Это сочетание всего.



Мне повезло встретить тренера, который строит игру так, как мне нравится, как мне удобно», — цитирует Де Брёйне Goal.com.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский полузащитник сыграл в 26 матчах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.