Рианчо — о санкциях УЕФА: легионеры не захотят играть в РПЛ, это серьёзный удар по футболу

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение УЕФА отстранить российские футбольные команды от международных соревнований следующего сезона.
«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадёт желание играть в РПЛ. Это серьёзный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чём не виноваты», — приводит слова Рианчо интернет-портал «Известия».
Напомним, вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 3 мая 2022
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