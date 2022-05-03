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Рианчо — о санкциях УЕФА: легионеры не захотят играть в РПЛ, это серьёзный удар по футболу

Рианчо — о санкциях УЕФА: легионеры не захотят играть в РПЛ, это серьёзный удар по футболу
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение УЕФА отстранить российские футбольные команды от международных соревнований следующего сезона.

«Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадёт желание играть в РПЛ. Это серьёзный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чём не виноваты», — приводит слова Рианчо интернет-портал «Известия».

Напомним, вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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