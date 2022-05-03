«Аякс» объявил об изменениях в корпоративной культуре после скандала с Овермарсом

«Аякс» объявил об изменениях в корпоративной культуре клуба после скандала с бывшим генеральным директором Марком Овермарсом. Изменения будут приняты по итогам анализа отчёта агентства Bezemer & Schubad.

«Основной рекомендацией отчёта является создание независимого и экспертного консультативного комитета широкого состава для процесса изменения корпоративной культуры.

Целью этого комитета является инициирование процессов изменения поведения и мониторинг политики, используемой руководством и HR для создания более безопасного рабочего и спортивного климата», — приводит слова из заявления клуба Goal.

Напомним, 7 февраля спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как вскрылась история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц клуба. Овермарс отправлял коллеге ряд сообщений с сексуальным подтекстом, в том числе присылал ей фотографию своего полового органа.