Клопп сравнялся с Фергюсоном и Анчелотти по количеству финалов Лиги чемпионов

Немецкий специалист Юрген Клопп в четвёртый раз в статусе главного тренера вывел свою команду в финал Лиги чемпионов. Трижды эта планка давалась немцу с «Ливерпулем» (2022, 2019 и 2018 годы), ещё один выход в финал был оформлен с дортмундской «Боруссией» (2013 год).

Таким образом, по количеству выходов в финал Лиги чемпионов Юрген Клопп сравнялся с Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти и Марчелло Липпи – у них всех также по 4 выхода в финал.

Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0, в ответном мерсисайдцы победили со счётом 3:2. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».