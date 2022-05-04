Клопп сравнялся с Фергюсоном и Анчелотти по количеству финалов Лиги чемпионов

Немецкий специалист Юрген Клопп в четвёртый раз в статусе главного тренера вывел свою команду в финал Лиги чемпионов. Трижды эта планка давалась немцу с «Ливерпулем» (2022, 2019 и 2018 годы), ещё один выход в финал был оформлен с дортмундской «Боруссией» (2013 год).
Таким образом, по количеству выходов в финал Лиги чемпионов Юрген Клопп сравнялся с Алексом Фергюсоном, Карло Анчелотти и Марчелло Липпи – у них всех также по 4 выхода в финал.
Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0, в ответном мерсисайдцы победили со счётом 3:2. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
- 4 мая 2022
-
00:22
-
00:20
-
00:16
-
00:13
-
00:11
-
00:08
-
00:00
- 3 мая 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:49
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:06
-
22:59
-
22:46
-
22:43
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
21:58
-
21:46
-
21:42
-
21:41
-
21:27
-
21:26