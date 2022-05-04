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Александер-Арнольд: «Ливерпуль» может позволить себе один невнятный тайм за два матча

Александер-Арнольд: «Ливерпуль» может позволить себе один невнятный тайм за два матча
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (3:2). Напомним, по сумме двух матчей мерсисайдцы победили со счётом 5:2 и добыли путёвку в финал ЛЧ.

«Полуфиналы Лиги чемпионов никогда не получаются для «Ливерпуля» лёгкими. Это были сложный матч. «Вильярреал» очень хорошо играл в первом тайме, но в перерыве мы перегруппировались, взяли игру под свой контроль и добились нужного результата.

Первый тайм был сложен, но мы этого ожидали, ведь не всегда получается управлять игрой так, как хочешь. Главное, что в конечном итоге мы забронировали путёвку в Париж, где пройдёт финал.

В первом тайме «Вильярреал» играл так, как мы позволили им это делать. Во втором тайме «Ливерпуль» играл как нужно. Один невнятный тайм в двухматчевом противостоянии – мы можем себе это позволить, пока даём результат», — приводит слова Александер-Арнольда официальный сайт УЕФА.

Эмери убрал Клоппа за тайм, а потом сдался. «Ливерпуль» в Испании был ничтожным и великим Эмери убрал Клоппа за тайм, а потом сдался. «Ливерпуль» в Испании был ничтожным и великим
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