Фабиньо прокомментировал выход «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (3:2).
«Мой гол? Первой мыслью было отдать передачу, но я подумал, что Садио Мане находится в офсайде. Поэтому решил пробить, и, думаю, это был лучший вариант. Я очень доволен своим взятием ворот.
«Вильярреал» отдал всё в первом тайме. Во втором тайме мы контролировали игру. Мы забили три гола, а могли забить и четыре. Вот и всё, мы в финале», — приводит слова Фабиньо официальный сайт УЕФА.
Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0, в ответном мерсисайдцы победили со счётом 3:2. Таким образом, общий счёт двухматчевого противостояния – 5:2. Команда Юргена Клоппа вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, где встретится с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
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