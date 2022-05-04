Английский «Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон во всех турнирах, забив 139 мячей, сообщает Opta.
Это новый рекорд «Ливерпуля» в отдельно взятом сезоне. Мерсисайдцы провели в общей сложности 57 матчей во всех турнирах на данный момент.
Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2). В чемпионате Англии красные занимают второе место после 34 игр. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. Также подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка Англии, в котором сыграют с лондонским «Челси». Ещё «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив в финальном матче «Челси» по пенальти.
В финале Лиги чемпионов подопечные Клоппа сыграют с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».
- 4 мая 2022
-
02:11
-
02:00
-
01:37
-
01:36
-
01:25
-
01:22
-
01:09
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:22
-
00:20
-
00:16
-
00:13
-
00:11
-
00:08
-
00:00
- 3 мая 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:49
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:20
-
23:20
-
23:16
-
23:06
-
22:59
-
22:46
-
22:43
-
22:28
-
22:23