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«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон

«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон
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Английский «Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству голов за один сезон во всех турнирах, забив 139 мячей, сообщает Opta.

Это новый рекорд «Ливерпуля» в отдельно взятом сезоне. Мерсисайдцы провели в общей сложности 57 матчей во всех турнирах на данный момент.

Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей испанский «Вильярреал» (2:0, 3:2). В чемпионате Англии красные занимают второе место после 34 игр. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. Также подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Кубка Англии, в котором сыграют с лондонским «Челси». Ещё «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, победив в финальном матче «Челси» по пенальти.

В финале Лиги чемпионов подопечные Клоппа сыграют с победителем пары «Реал» — «Манчестер Сити».

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