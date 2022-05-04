Ван Дейк — о 3:2 с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен забыть первый тайм

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал волевую победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (3:2).
«Это был сложный матч. Первый тайм мы должны забыть как можно скорее. Мы не очень хорошо работали с мячом. Ранний пропущенный гол нам никак не помог, в отличие от них. Нам пришлось сесть в оборону.
Думаю, второй тайм мы провели очень хорошо. Мы быстро отбирали мяч. Было очевидно, что сопернику будет сложно угнаться за нами. Это была заслуженная победа, основанная на игре во втором тайме.
В перерыве Клопп сказал, чтобы мы играли как «Ливерпуль», так, как играли на протяжении всего сезона. Быть первыми на мяче, много и быстро перемещаться. Мы должны были показать, как сильно мы хотим выйти в финал ЛЧ», — цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.
По итогам двухматчевого противостояния «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов.
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