Ван Дейк — о 3:2 с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен забыть первый тайм

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал волевую победу в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (3:2).



«Это был сложный матч. Первый тайм мы должны забыть как можно скорее. Мы не очень хорошо работали с мячом. Ранний пропущенный гол нам никак не помог, в отличие от них. Нам пришлось сесть в оборону.

Думаю, второй тайм мы провели очень хорошо. Мы быстро отбирали мяч. Было очевидно, что сопернику будет сложно угнаться за нами. Это была заслуженная победа, основанная на игре во втором тайме.

В перерыве Клопп сказал, чтобы мы играли как «Ливерпуль», так, как играли на протяжении всего сезона. Быть первыми на мяче, много и быстро перемещаться. Мы должны были показать, как сильно мы хотим выйти в финал ЛЧ», — цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.

По итогам двухматчевого противостояния «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов.