Эмери прокомментировал поражение «Вильярреала» в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Когда вы проигрываете, это грустно для всех. Мы не можем быть счастливы из-за того, как мы проводили хорошие матчи с «Ювентусом», мюнхенской «Баварией», а затем какое-то превосходство было в матче с «Ливерпулем». Они заслуживают того, чтобы сыграть в финале. Сегодня в первом тайме мы показали всем, что мы тоже хорошая команда и у нас тоже могут быть шансы. Но разница в двух матчах была на их стороне», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

После первого тайма «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2, но после перерыва забил три гола и выиграл матч. В первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0.